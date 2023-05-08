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Hiç de nasıl yazılır, hiç de yazımı nasıl olmalıdır? Hiç de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.04.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok yönlü ve her yönden çok zengin bir dildir. Dilimizde bulunan Türkçe kökenli kelimelerin yanında, farklı kökenli kelimelerin de transfer olması ile dilimiz yüksek kelime sayısına ulaşmıştır. Dilimizde dil bilgisi ve yazım ile ilgili birçok kural da bulunmaktadır. Kelimelerin yazımında düşülen yanlışlar yazım yanlışlarına sebep olmaktadır. Özellikle birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili hataya düşülebilir. Hiç de yazımı nasıl olmalıdır?

Hiç de nasıl yazılır, hiç de yazımı nasıl olmalıdır? Hiç de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazılı ve sözlü anlatım sırasında kullanılan kelimelerin doğru yerde kullanılması ve yazımının doğru olması çok önemlidir. Kelimelerin anlamlarını bilerek cümle içinde doğru şekilde kullanarak anlatım bozukluklarının önüne geçeriz. Yazılı anlatım sırasında yazım yanlışı yapmamaya özen göstermeliyiz. Bu sebeple kelimelerin doğru yazımını bilmek önemlidir. Özellikle birleşik kelimeler ve ikilemelerin yazımı ile ilgili karışıklık oluşabilir. Hiç de sözcüğünün yazımı da birleşik mi ayrı mı yazıldığı merak edilen bir kelimedir.

Hiç de nasıl yazılır?

Tarihte her dil birbirlerini çeşitli açılardan etkilemiştir. Türkçe de farklı dillerin etkisi altında kalmıştır. Dilimizde farklı dillerden gelen yabancı kökenli kelimeler oldukça çoktur. Cümle içinde kullanılan kelimelerin doğru yazılışlarına Türk Dil Kurumu vasıtası ile ulaşılabilir. Hiç kelimesi çok sık kullanılan bir kelimedir. Hiç kelimesi yanına farklı ekler veya farklı kelimeler alarak farklı anlamlar kazanmaktadır. Hiç kelimesine eklenen de ile hiç de kelimesi oluşmuştur. Hiç de TDK’ye göre “hiç de” şeklinde yazılmalıdır. Hiçte şeklinde bitişik yazımı yanlıştır ve yazım yanlışına sebep olur. Hiç de doğru yazılışı “hiç de” şeklinde ayrı yazılmalıdır.

Hiç de ayrı mı yazılır?

Hiç sözcüğü günlük konuşma esnasında çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Hiç sözcüğü yanına aldığı de ile birlikte hiç de kelimesine dönüşür. Hiç de yazımı konusunda hata yapılabilen bir kelimedir. Hiç de bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır karıştırılabilir. Hiç de sözcüğü ayrı yazılır ve kelimede sertleşme olmaz. "Hiç de mi hiç te mi?" şeklinde karışıklık yaşanabilir. Hiç de kelimesinin doğru yazımı “hiç de” şeklindedir.

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