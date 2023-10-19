Hiç estetik yaptırmadığı söylemişti! Meryem Uzerli'nin yüzündeki şişlik dikkat çekti

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

Vaktini kızları ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, şimdi de New York pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen Uzerli'nin son pozlarında yüzündeki şişlik dikkat çekti.

Ünlü ismin yüzünün estetik yaptırdığı için şiştiği iddia edilirken son haline yorum yağdı.

Meryem Uzerli'ye sosyal medyada; 'Doğru söylemiş estetik yok direkt kafa nakli var', 'Yüz nakli olmuş gibi', 'Dolgu ve botoks estetik değil', 'Dolguyu estetikten saymamış' gibi yorumlar yapıldı.





