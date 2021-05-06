Hiç olmadığı kadar kolay! Kalabalık sofraların nefis lezzeti falafel tarifi

7 kişiyi rahatlıkla doyuran, yapımı yarım saati alan falafel, besleyici yönü ve benzersiz tadıyla mutfağımızda sıklıkla yapılmaya başladı. İşte sofralarınızda nefis bir ara sıcak olarak sunabileceğiniz falafelin malzemeleri ve yapılışı.

FALAFEL MALZEMELERİ

2 su bardağı nohut

1 adet orta boy soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tutam tuz

Göz kararı kızartmalık sıvıyağ

7 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 kase yoğurt

1 tutam nane

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Nohutları bir gece önceden ıslatın. Islatıp süzdüğünüz nohutları bir tencerede haşlayın ve soğumaya bırakın.

Geniş bir kapta haşlanmış nohutu, dörde böldüğünüz soğanı ve sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon, kıyılmış maydanoz, 3 yemek kaşığı unu karıştırın.

Rondonuzun büyüklüğüne göre karışımdan bir miktar rondoya alarak karışımın elinize yapışmayacak ve toparlanacak kıvama gelmesini sağlayın. Hepsi rondodan geçince tüm karışımı tek bir kaba alın.

Üç farklı kaseye, her birini ayrı ayrı olmak üzere 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı galete unu ve yumurtayı hazırlayın.

Elinize ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Sırasıyla önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayarak bir tabağa alın. Galeta ununun tüm topu kapladığından emin olun.

Ayçiçek yağını tavaya koyun, yağ kızdığında, hazırladığınız topları tavaya atın ve her yeri altın sarısı olacak şekilde kızartın. İlk attığınız an hemen çevirmeyin, bir yüzünün kızardığından emin olduktan sonra çevirin.

Bir kasede yoğurdu pürüzsüz hale gelecek şekilde karıştırın ve içine bir tutam nane ekleyin. Falafellerinizi yanında bu yoğurt karışımıyla sıcakken servis edin.

PÜF NOKTASI

Robotta çektiğiniz karışım yumuşak olursa bir yemek kaşığı daha un, sert olursa bir çay kaşığı su koyarak tam kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. - Falafel toplarınızı yaparken un, yumurta ve galeta unu sıralamasına dikkat edin. Galeta unuyla topun çevresini mühürlemiş, dışarıya taşmasını veya tavaya yayılmasını önlemiş olursunuz. Maydanozun yanısıra isteğe göre biraz da dereotu kullanılabilir.



