Hiç yaşlanmayacak gibi! Jennifer Lopez'in genç kalmasının altında yatan sırlar

Zaman kimilerine meydan okuyor, kimilerini de teğet geçerek dokunmuyor bile. Bizler bir köşede yaşlanırken, gün geçtikçe daha da gençleşen, yaşını unutturan bir yıldızdan bahsedeceğiz bugün sizlere; pop müziğin kraliçesi Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez, fit vücudun ve ışıltılı cildin anahtarı olarak sağlıklı beslenmeyi gösteriyor. Lopez'in kişisel antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in beslenmesini şöyle açıklıyor: "Organik ve bol miktarda protein, geri kalan her şeyi çok taze tüketiyor."

KAHVALTI



Jennifer Lopez, güne sağlıklı bir smoothie ile başlıyor. Kırmızı meyveli, yoğurtlu, tarçınlı, ballı ve bir kaşık protein tozuyla hazırlanan smoothie ünlü ismin güne başlangıç tarifi. Kahve tercihinde ise senelerdir kafeinsiz kahve tercih ediyor. Lopez, ne zaman bir şeyler canı istese çözümü meyveli yulaf ezmesinde buluyor. Elbette gün boyu su içmek, onun vazgeçilmezi.

ÖĞLE YEMEĞİ



Jennifer lopez, öğle yemeğinde genellikle sebze, somon ve kabak salatası tercih ediyor. Salatasına kavrulmuş kabak çekirdeği, beyaz peynir ve arpacık soğanı eklemeyi seviyor. Lopez'in salata sosu ise limon suyu ve zeytinyağından oluşuyor.

Jennifer Lopez'in antrenörü, Lopez'in işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durduğunun altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Her öğününe protein ekler. Standart olarak günde bir avuç fındık yer. Ayrıca proteini yumurta, hindi, balık ve tavuktan alır."