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Hiç yaşlanmayacak gibi! Jennifer Lopez'in genç kalmasının altında yatan sırlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Görüntüsüyle adeta zamana meydan okuyan Jennifer lopez, 50 yaşını geçti ve evet, buna inanmak mümkün değil! Pop yıldızı fantastik genlere sahip olmasının yanı sıra, fiziğini korumak adına beslenmesine son derece dikkat ediyor. Sporu da hayatının bir parçası haline getiren Lopez, formda kalmak için bakın neler yiyor. İşte popun yıldızının günlük menüsü.

Hiç yaşlanmayacak gibi! Jennifer Lopez'in genç kalmasının altında yatan sırlar

Zaman kimilerine meydan okuyor, kimilerini de teğet geçerek dokunmuyor bile. Bizler bir köşede yaşlanırken, gün geçtikçe daha da gençleşen, yaşını unutturan bir yıldızdan bahsedeceğiz bugün sizlere; pop müziğin kraliçesi Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez, fit vücudun ve ışıltılı cildin anahtarı olarak sağlıklı beslenmeyi gösteriyor. Lopez'in kişisel antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in beslenmesini şöyle açıklıyor: "Organik ve bol miktarda protein, geri kalan her şeyi çok taze tüketiyor."

KAHVALTI
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Jennifer Lopez, güne sağlıklı bir smoothie ile başlıyor. Kırmızı meyveli, yoğurtlu, tarçınlı, ballı ve bir kaşık protein tozuyla hazırlanan smoothie ünlü ismin güne başlangıç tarifi. Kahve tercihinde ise senelerdir kafeinsiz kahve tercih ediyor. Lopez, ne zaman bir şeyler canı istese çözümü meyveli yulaf ezmesinde buluyor. Elbette gün boyu su içmek, onun vazgeçilmezi.

ÖĞLE YEMEĞİ
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Jennifer lopez, öğle yemeğinde genellikle sebze, somon ve kabak salatası tercih ediyor. Salatasına kavrulmuş kabak çekirdeği, beyaz peynir ve arpacık soğanı eklemeyi seviyor. Lopez'in salata sosu ise limon suyu ve zeytinyağından oluşuyor.
Jennifer Lopez'in antrenörü, Lopez'in işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durduğunun altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Her öğününe protein ekler. Standart olarak günde bir avuç fındık yer. Ayrıca proteini yumurta, hindi, balık ve tavuktan alır."

AKŞAM YEMEĞİ
patates
Kraliçemiz akşam yemeğini genelde evde, çocuklarıyla birlikte yiyor. Akşam yemekleri bol miktarda protein yönünden zengin sebzelerden oluşuyor. Sebzenin yanı sıra kahverengi pirinç, tatlı patates ve kinoa tercihlerinin arasında. Lopez'in en sevdiği yemeklerde biri ise tavada kızarmış brüksel lahanası ve tatlı patatesle servis edilen ızgara tavuk göğsü.

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Gerçekten herkesin tatlıya karşı bir zaafı olduğu kesin. Aşırı sağlıklı beslenen Lopez için de bu durum değişmiyor ve popun yıldızı, itiraf ediyor: Çikolatalı dondurma ve çikolatalı kurabiye benim suçluluk zevklerimdendir. Ayrıca geceleri güzel bir turta için beni uyandırabilirler"

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