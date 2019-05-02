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Hidayet Türkoğlu: Şu an bu mutluluğu yaşayacağız

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 02.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalmasıyla ilgili, "İki Türk takımı Dörtlü Final'de. Şu an bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.

Hidayet Türkoğlu: Şu an bu mutluluğu yaşayacağız

Anadolu Efes'in play-off çeyrek finalinde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı yenerek Dörtlü Final'e çıktığı maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Türkoğlu, şunları söyledi:

"İnanılmaz. Biz federasyon olarak ligimizi her zaman Avrupa'nın en iyisi olarak gösteriyoruz. Bu tip başarılar boşa konuşmadığımızı gösteriyor. Bu başarı onların. Kulüplerimizin yanındayız her zaman. Federasyon olarak tarihe şahitlik ediyoruz. Bizim yönetimimizde ilk defa iki Türk takımı Dörtlü Final'de. Şu an bu mutluluğu yaşayacağız. Maç günü geldiğinde hem buruk olacağız hem de mutlu. Sonuçta bir takımımız bizi finalde temsil edecek. Şimdiden iki takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Beko da 5. kez Dörtlü Final'de. Onları da bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gerek biz, gerek Türk basketbolseverler, takımlarımızı orada yalnız bırakmayacaktır."

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu da internet sitesinden yayımladığı mesajla Anadolu Efes'i kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye basketbol federasyonu Fenerbahçe Beko anadolu efes hidayet turkoglu

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