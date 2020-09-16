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Hıdırlık Kulesi’nde arkeolojik kazılar sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin önemli simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışması sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin önemli simgelerinden biri olan tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışması sürüyor. Kazıdan elde edilen veriler, MS II. Yüzyıl’da yapıldığı sanılan tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Kazı çalışmaları 1 buçuk milyon liraya mal olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için hazırlanan proje kapsamında başlattığı kazı çalışması devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.
Temel kalıntılar inceleniyor
Uzman arkeolog ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda kulenin Kuzey ve Güneyinde iki açmada üst dolgu temizliği ve temel araştırma kazısı yapılıyor. Güney açmada iki ayrı yapıya ait temel kalıntılarıyla karşılaşıldığı, bu yapıların dönem ve işlevi ile ilgili çalışmaların açmalardaki ilerlemelere göre belirleneceği ifade edildi. Kuzey açmada ise bir temel kalıntısı belirlendiği kaydedildi. Uzmanlar bugüne kadar yürütülen çalışmalarda özgün bir taşınır buluntuya rastlanılmadığını ifade etti.

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