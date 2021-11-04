YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Hierapolis'te Helenistik döneme ait iki ev kalıntısı bulundu

Hierapolis'te Helenistik döneme ait iki ev kalıntısı bulundu

04.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro: - "Evlerin Hierapolis'in kurulduğu yıllara ait olduğunu düşünüyoruz" - "Ayrıca bu olağanüstü kentteki günlük yaşamın incelikli bir tanıklığını temsil eden güzel kabartma figürlü seramikler, sikke, kandiller ve sırlı vazolar gibi birçok küçük obje bulduk"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bu sene yapılan kazı çalışmalarında, kentin kuruluş yıllarına ait olduğu belirtilen 2 ev kalıntısına ulaşıldı.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'nde 1957'de başlayan kazı çalışmaları, Salento Üniversitesinden Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığında devam ediyor.

Alandaki çalışmalara, Salento, Messina, Floransa, Pamukkale ve Amasya üniversitelerinden arkeolog, restoratör ve mimarların yer aldığı 30 kişilik ekip katılıyor.

Bu yıl Apollon Kutsal Alanı, Anıtsal Çeşme ve tiyatronun yakınındaki evler ile toplu mezar alanı gibi birçok noktada kazı ve restorasyon sürdürülüyor.

Prof. Dr. Semeraro, AA muhabirine, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği antik tiyatro ve Aziz Philippus Kutsal Alanı'ndaki başlıca anıtlara kapsamlı bakım çalışması yaptıklarını söyledi.

Yaşanan depremlere rağmen Antik Çağ insanının Hierapolis Antik Kenti ve Lykos Vadisi'nden vazgeçmediğini belirten Semeraro, insanların bölgede depreme dayanıklı yeni anıtlar inşa etmeyi sürdürdüğünü anlattı.

Orta Çağ zamanında kentin kırsal bir yerleşim yeri ve zeytin yağı üretim merkezi olduğunu ele geçirdikleri yuvarlak değirmen taşından belirlediklerini kaydeden Semeraro, Hierapolis'te insanların o dönemde zeytinyağı üretimine devam ettiğini ve kentin ziraat için önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Kentin kuzey bölgesinde, büyük agora ve Hierapolis'in ikinci tiyatrosunun yakınındaki kazı alanında önemli buluntularla karşılaştıklarını belirten Semeraro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buluntular Helenistik döneme ait. Evlerin Hierapolis’in kurulduğu yıllara ait olduğunu düşünüyoruz. Büyük ve gerçekten önemli 2 bina kalıntısı bulduk. Ufak evlerin 4-7 kişilik olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yapı, tüm alanın toplu mezar olarak kullanıldığı Bizans dönemi tabakalarıyla kaplanmıştır. Ayrıca Hierapolis'te üretilen ve bu olağanüstü kentteki günlük yaşamın incelikli bir tanıklığını temsil eden güzel kabartma figürlü seramikler, sikke, kandiller ve sırlı vazolar gibi birçok küçük obje bulduk."

Kazılarda antik kentte ulaştıkları buluntular hakkında bilgi veren Semeraro, şunları kaydetti:

"Kentin en eski ve daha az bilinen evrelerinden, özellikle Helenistik zamana tarihlendiğini düşündüğümüz çok ilginç veriler elde ettik. Bu dönem Hierapolis'in Seleukoslar veya Attaloslar tarafından kurulduğu zamana tekabül ediyor. Her iki hükümdar ailesi de Büyük İskender'in generallerinin soyundan gelmektedir. Ayrıca Anıtsal Çeşme Alanı'nda, tarihlemesi milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan bloklardan oluşan heybetli bir duvar da bulduk. Anıtsal bir yapıyla ilişkili olan büyük bir traverten blok kısa bir uzunlukta, mevcut toprak seviyesinden hatırı sayılır bir derinlikte tespit edildi. "

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldüDenizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Pamukkale

Denizli Namaz Vakitleri 4 Kasım Perşembe

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:52
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Perşembe

Demir Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Ocak Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.