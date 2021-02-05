YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Highway AVM ’Sıfır Atık Belgesi’’ almaya hak kazandı

Highway AVM ’Sıfır Atık Belgesi’’ almaya hak kazandı

05.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Highway AVM ’Sıfır Atık Belgesi’’ almaya hak kazandı

Bolu’da, Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan tüm kriterleri yerine getirerek ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ almaya hak kazandı.Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ülkede yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ ile Sıfır Atık çalışmalarını tescillemiş oldu.Çevre koruma bilinciyle güçlü ekonomi ve yeşil bir doğa için atık oluşumunu önleyerek atıklarının geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde başarılı çalışmalar yürütmeye devam eden Highway Outlet, çevre konusundaki duyarlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bolu’da, Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan tüm kriterleri yerine getirerek ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ almaya hak kazandı.
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ülkede yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ ile Sıfır Atık çalışmalarını tescillemiş oldu.
Çevre koruma bilinciyle güçlü ekonomi ve yeşil bir doğa için atık oluşumunu önleyerek atıklarının geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde başarılı çalışmalar yürütmeye devam eden Highway Outlet, çevre konusundaki duyarlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Alaattin Çakıcı Avukatının İşine Son VerdiAlaattin Çakıcı Avukatının İşine Son Verdi

Bolu Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:53
Öğle
13:13
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:43

Bolu Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Gümrah Eczanesi
Merkez
Kökez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Bolu'daki kaya evler salgın döneminde tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor

Bolu'daki kaya evler salgın döneminde tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor

Bolu’da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek

Bolu’da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek

Boluspor, Altınordu maçına odaklandı

Boluspor, Altınordu maçına odaklandı

Şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bolu’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira ceza

Bolu’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira ceza

TEM’de otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yralı

TEM’de otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.