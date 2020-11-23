Highway’den öğretmenlere 100 TL değerinde alışveriş çeki

Highway Alışveriş Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere 100 TL değerinde alışveriş çeki hediye edecek.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere 100 TL değerinde hediye çeki hediye edecek. 24-25 ve 26 Kasım tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Highway Outlet Alışveriş Merkezinden aynı gün içinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan öğretmenler, Danışma noktasına giderek öğretmen kimlik kartlarını ve alışveriş fiş/faturalarını ibraz ettikten sonra 100 TL değerinde hediye çekinin anında sahip olabilecekler. Hediye çekleri alışveriş merkezinde bulunan mağazalarda geçerli olurken aynı gün içinde kullanılabilecek.

