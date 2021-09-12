Hikmet Karaman: 3 puan çok önemliydi

Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz biri de Kayseri’den. Baş sağlığı diliyorum. Recep Mamur’u kaybettik. Ona da Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Maça değinen Karaman, "Kasımpaşa özellikle Galatasaray maçında geriden gelip, iyi sonuçlar alabilen bir takım. Maçın ilk 45 dakikasında oyunu kontrol ettik ve hakim olduk. Organize ataklar yapmaya gayret ettik. Bunları otomatik hale getireceğiz. Mensah mükemmel bir gol attı. Hazır olmamasına rağmen oynaması bizim açımızdan çok önemliydi. Maçın başında Uğur’un sakatlanıp çıkması ve Yasir’in girmesi her oyuncunun hazır olması gerekiyor. Oyuncularımız pozisyon değişkenliğini oynayabilmelidir. İkinci yarı da iyi ve kötü giden şeyler var. 3 puan çok önemliydi. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uğur’un sağlık durumuna değinen Karaman, "Uğur'un ben gelmeden öncede sakatlığı vardı. Hafta içinde de kendini korudu. Son iki idmanda da kendini korudu. Isınırken 'Ben oynayamam' dedi. Doğru olanı yaptı. Oynayıp 5-6 hafta gidebilirdi ama önümüzde hafta içerisinde yüzde 100 hazır hale gelir. Stoper yüzde 100 istediğimiz mevkiiydi. Biz kulübümüzü düşündük. Aslında olmaz olmaz diyebiliriz. Kulübün ekonomik yapısını düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karaman, milli takımda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "Ahbap çavuş ilişkileri ile o gitsin bu kalsın olmaz. 4-5 kişi gelsin. Bunlar yurtdışındaki futbolcuları iyi bilen, yabancı dili iyi bilen insanlar bir araya gelip milli takımı dünya kupasına götürebilir" dedi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

