SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1500 TL ceza

Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1500 TL ceza

18.05.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 1500 TL ceza

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PAYLAŞIMI YEĞENİM YAPMIŞ"

hikmet-karaman-aa-1699041

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Erkan D., önceki ifadesinde, "12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu veririm. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

4270143

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Erkan D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öz kaynaklarımıza dönebilmek çok önemliÖz kaynaklarımıza dönebilmek çok önemli
Galatasaray hata yapmadı!Galatasaray hata yapmadı!
Terim'in prensiydi! Yeni adresi: BeşiktaşTerim'in prensiydi! Yeni adresi: Beşiktaş
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Karaman Kayserispor paylaşım yaşında iyet da,

En Çok Okunan Haberler

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

Galatasaray'dan Terim'e davet! Yuvaya dönüyor

Galatasaray'dan Terim'e davet! Yuvaya dönüyor

Derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı!

Derbiye saatler kala kadrodan çıkarıldı!

Icardi'nin görüştüğü takımı açıkladılar! Sebep: Wanda Nara...

Icardi'nin görüştüğü takımı açıkladılar! Sebep: Wanda Nara...

UEFA'dan skandal! Finali maç öncesi duyurdular

UEFA'dan skandal! Finali maç öncesi duyurdular

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.