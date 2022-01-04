YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hikmet Karaman, Altay'dan ilk yarının rövanşını almak istiyor:

Hikmet Karaman, Altay'dan ilk yarının rövanşını almak istiyor:

04.01.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok önemli bir maç. Altay önemli bir takım. Zevkli bir maç oynayıp, 3 puanı alacağımıza inanıyorum. İlk devrenin rövanşını almak istiyoruz"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Altay'ı konuk edecekleri maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, Altay'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Takımda bazı eksik oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Karaman, "Çok önemli bir maç. Altay önemli bir takım. Zevkli bir maç oynayıp, 3 puanı alacağımıza inanıyorum. İlk devrenin rövanşını almak istiyoruz. Bazı eksiklerimiz var fakat biz bütünüz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taraftarımıza ikinci devrenin ilk maçında her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. On ikinci adam çok önemli. Takımımızın buna ihtiyacı var." dedi.

Karaman, transfer konusunda kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kuruluyla bir toplantı yaptıklarını, bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Transferde tek yetkilinin Berna Gözbaşı olduğunu vurgulayan Karaman, "Andrea Bertolacci de olduğu gibi bilindik, yüzde yüz katkı yapacak oyuncularla yola devam etmek Kayserispor'un hayrınadır. Berna Hanım'ın omzunda inanılmaz derecede bir yük var." diye konuştu.

- Gavranovic: "Oyunumuz oturmaya başladı"

Kayserisporlu futbolcu Mario Gavranovic, ligin ilk haftalarında sakatlıklar yaşadığını ve zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Yavaş yavaş ritmini yakaladığını ve takıma katkı sağlamaya başladığını belirten Gavranovic, şunları kaydetti:

"Umarım bundan sonra takımımızda daha az sakatlık olur ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız. Altay maçı bizim için çok önemli. İyi çalışıyoruz. En iyi performansımızı gösterip, bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sezonun ilk yarısındaki Altay maçını kaybetmiştik. Bu maçın üzerinden 6 ay geçti. Takım olarak birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Oyunumuz oturmaya başladı. Bu maçta 3 puan almak istiyoruz. "

Öte yandan, teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerden gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladıKayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Akbulut Eczanesi
Melikgazi
Dengiz Eczanesi
Melikgazi
Esen Eczanesi
Kocasinan
Kübra Eczanesi
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Arzu Eczanesi
Kocasinan
Bahçelievler Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.