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Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı

Kariyerine Moldova'nın Zimbru takımında devam eden Hikmet Karaman, Avrupa'daki deneyimine son sürat devam ediyor. Başarılı bir performans gösteren Hikmet Karaman, Moldova Kupası'nda bu akşam çok kritik bir müsabakaya çıkacak.

Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı
Emre Şen

Teknik direktörlük kariyerini Zimbru'da sürdüren Hikmet Karaman, Moldova Ligi'nde kupa mücadelesine çıkacak. Takımın başına geçtiğinden beri Zimbru'ya adeta çağ atlatan deneyimli isim, bu akşam yarı final maçında mücadele edecek.

LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

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Karaman'ın takımı, normal sezonu lider Sheriff'in 8 puan gerisinde 25 puanla 2. sırada tamamlayarak büyük bir başarı göstermişti. Ligi ilk 6'da bitiren takımların mücadele ettiği Şampiyonlar Turu'nda bitime 3 hafta kala 3. sırada yer alıyor.

KUPA'DA FİNALE YÜKSELDİ

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Hikmet Karaman'ın takımı Zimbru, Moldova Kupası'nda ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Zimbru, bu akşam Sheriff ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, bu maçı da avantajlı bir şekilde geçerek finale yükselmek istiyor.

Zimbru'da 16 maça çıkan Karaman, 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi elde etti.

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