Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı

Teknik direktörlük kariyerini Zimbru'da sürdüren Hikmet Karaman, Moldova Ligi'nde kupa mücadelesine çıkacak. Takımın başına geçtiğinden beri Zimbru'ya adeta çağ atlatan deneyimli isim, bu akşam yarı final maçında mücadele edecek.

LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Karaman'ın takımı, normal sezonu lider Sheriff'in 8 puan gerisinde 25 puanla 2. sırada tamamlayarak büyük bir başarı göstermişti. Ligi ilk 6'da bitiren takımların mücadele ettiği Şampiyonlar Turu'nda bitime 3 hafta kala 3. sırada yer alıyor.

KUPA'DA FİNALE YÜKSELDİ

Hikmet Karaman'ın takımı Zimbru, Moldova Kupası'nda ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Zimbru, bu akşam Sheriff ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, bu maçı da avantajlı bir şekilde geçerek finale yükselmek istiyor.

Zimbru'da 16 maça çıkan Karaman, 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi elde etti.