Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün

Süper Lig’in ikinci hafta müsabakasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor, sahadan Umut Bulut’un son bölümde bulduğu golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda aldığı bu skorlar haftayı 1 puanla tamamladı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Türk futbolunda ortak bir sorunumuz var. Bunun başında ekonomi geliyor. Bakın, Ankaragücü lisansları çıkaramıyor. Normal kurallar uygulanıyor, hepimiz için geçerli. Bugünkü maç içerisinde yaşadıklarım var. Dışarıda genç oyuncu grubum var. Nitekim, Nurettin oyuna girdi 17 yaşında faul aldı. O faul gol oldu. İlk devre skoru alıp içeri girmemiz gerekiyordu. Ankaragücü’nün de pozisyonları var fakat biz daha üretkeniz, daha fazla pozisyona girdik. O kadar zor bir durum ki oyuncu değiştirmek. Elindeki kadro, kulüben, oynayan oyuncu. Ankaragücü’nün bir avantajı var geçen seneki kadrosundan 2 kaybı var sadece. Oturmuş kadroyla devam ediyorlar. Biz ise yeni bir kadro kurduk. Tabii, yeni kadroyu kurarken de oyuncularımız takıma yeni eklendi. 3 oyuncumuz daha geldi. Hep geç intiba eden ve hazırlık dönemini iyi geçiremeyen bir takımız. Takımlar 5-7 hafta arası kamp yapıyor. Bu kampın amacı takımı lige hazırlamak. Teknik adamlar, ‘5-7 hafta arası esas takımım ortaya çıkacak’ diyor ya. Spor otoriteleri de, ‘Hocam, nasıl oluyor bu kadar kamp yapıyorsunuz, hala hazır değilsiniz’ diyor.