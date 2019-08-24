SPOR

Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.08.2019 22:53 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bu sene 1 takım düşsün, 3 takım çıksın, gelecek sezona 20 takımla başlayalım" dedi.

Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün

Süper Lig’in ikinci hafta müsabakasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor, sahadan Umut Bulut’un son bölümde bulduğu golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda aldığı bu skorlar haftayı 1 puanla tamamladı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Türk futbolunda ortak bir sorunumuz var. Bunun başında ekonomi geliyor. Bakın, Ankaragücü lisansları çıkaramıyor. Normal kurallar uygulanıyor, hepimiz için geçerli. Bugünkü maç içerisinde yaşadıklarım var. Dışarıda genç oyuncu grubum var. Nitekim, Nurettin oyuna girdi 17 yaşında faul aldı. O faul gol oldu. İlk devre skoru alıp içeri girmemiz gerekiyordu. Ankaragücü’nün de pozisyonları var fakat biz daha üretkeniz, daha fazla pozisyona girdik. O kadar zor bir durum ki oyuncu değiştirmek. Elindeki kadro, kulüben, oynayan oyuncu. Ankaragücü’nün bir avantajı var geçen seneki kadrosundan 2 kaybı var sadece. Oturmuş kadroyla devam ediyorlar. Biz ise yeni bir kadro kurduk. Tabii, yeni kadroyu kurarken de oyuncularımız takıma yeni eklendi. 3 oyuncumuz daha geldi. Hep geç intiba eden ve hazırlık dönemini iyi geçiremeyen bir takımız. Takımlar 5-7 hafta arası kamp yapıyor. Bu kampın amacı takımı lige hazırlamak. Teknik adamlar, ‘5-7 hafta arası esas takımım ortaya çıkacak’ diyor ya. Spor otoriteleri de, ‘Hocam, nasıl oluyor bu kadar kamp yapıyorsunuz, hala hazır değilsiniz’ diyor.

Bunun temel sebebi; Türkiye’de hangi takım transferini bitirmiş bir şekilde kamp yapabiliyor. Temel neden ekonomi. Hep birlikte oturup kulüplerin ekonomik yapısal durumunu nasıl değiştiririz, kulüpler nasıl ayakta kalır diye konuşmamız lazım. Bu sene 1 takım düşsün, 3 takım çıksın, gelecek sezona 20 takımla başlayalım. Bu süreçte her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşlarındaki oyuncusunu oynatabilir. Oyunun içerisinde de istediği değişikliği yapabilir. Parayla kimse şampiyon olamıyor. Büyük kulüpler milyon, liraları poundları verip lige başlıyor ya ama şampiyonlukları garanti değil. Kendine güvenen teknik adam, kulüp başkanları, yöneticiler madem bir takım düşecekse maça gençlerle de başlarlar. Koşmayanı, disipline uymayanı çok rahat oyundan alırlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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