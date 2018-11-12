SPOR

Hikmet Karaman: Crystal Palace, geçen sezon Ozan Tufan'ı istemişti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Teknik direktör Hikmet Karaman, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Hikmet Karaman, "Ozan’la konuştuğumda ilgilerine inanamamıştı. Crystal Palace’ın sportif direktörü Ozan’ı direkt istemişti" dedi.

Hikmet Karaman: Crystal Palace, geçen sezon Ozan Tufan'ı istemişti

Teknik Direktör Hikmet Karaman, S Sport'ta ekranlara gelen Premier Analiz'in bu haftaki konuğu oldu.

Premier Lig kulüplerine sık sık yaptığı ziyaretlerle dikkat çeken Karaman, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ın Ozan Tufan ile olan ilgisine değinen deneyimli teknik adam, gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Geçen sezon Crystal Palace'a yaptığı ziyarette gerçekleşen bir konuşmadan bahseden Hikmet Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Crystal Palace, Cenk Tosun’u geçen sezon çok istiyordu. Hatta Ozan Tufan’ı da istemişlerdi. Kulübü ziyaret ettiğimde 'Biz Ozan’la görüşmek istiyoruz, bizi görüştürür müsünüz?' demişlerdi. O zaman Ozan’ın numarasını onlara verdim ve hatta Ozan’la konuştuğumda ilgilerine inanamamıştı. Crystal Palace’ın sportif direktörü Ozan’ı direkt istemişti. Şimdi Ozan piyasada yok, garip bir durum..."

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Anahtar Kelimeler:
ozan tufan hikmet karaman Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne diye itelemediniz bu su fıçısını Crystal'e ? Muhtemelen bir takım ispiyonladı bunun kalas olduğunu Crystal'e, adamlar da caydı.
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