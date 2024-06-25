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Hikmet Karaman'dan Arda Güler gerçekleri! "Her şeyi otelde öğrendim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.06.2024 10:36
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Ülkemizin en tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Hikmet Karaman, EURO 2024'ü yerinden takip ediyor. A Milli Takım'da yaşanan Arda Güler krizi hakkında konuşan Karaman, yaşananları önceden öğrendiğini ifade etti.

Hikmet Karaman'dan Arda Güler gerçekleri! "Her şeyi otelde öğrendim"

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman, A Milli Takım'daki Arda Güler kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ARDA'NIN OYNAMAYACAĞINI ÖĞRENDİM"

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"Biz Portekiz maçından 4 saat önce Dortmund’a gittik. Saat erken olduğu için bir otele girdik, tesadüf milli takım da orada kalıyordu. Milli takım maç için otelden ayrılana kadar içeride oturdum. O arada önemli sohbetler yaptım. Mesela Yunus, Zeki ve Kerem’in ilk 11 oynayacağını, Arda’nın oynamayacağını öğrendim."

"ARDA, SAKATLIĞININ DIŞARIYA AKSETTİRİLMESİNİ İSTEMEDİ"

"Arda maç günü ağrılarının olduğunu söylüyor fakat bunun da dışarıya aksettirilmesini istemiyor. Bu noktada değerli sporseverlere ve medya mensuplarına şunu söylemek istiyorum; bir önceki maçta iyi oynamış ve gol atmış bir Real Madrid oyuncusunu kimse kesmez, kesemez. Ki o Arda Gürcistan maçının ilk yarısında vasattı. Hatta Montella devre arasında oyundan çıkarsa kimse bir şey diyemezdi. Ama ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz’ı kenara çekip Arda’yı biraz içeri kaydırınca Arda daha farklı oynadı. Şimdi düşünün, Arda Güler maç günü, ‘Benim ağrılarım var, oynayamam’ diyor. Siz hoca olsanız ne yaparsınız?"

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