SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri: Beşiktaş maçında beri...

Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri: Beşiktaş maçında beri...

03.05.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Medipol Başakşehir'de 2-1 kaybeden Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmayı değerlendirdi.

Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri: Beşiktaş maçında beri...

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin takımı sıkıntıya soktuğunu belirten Hikmet Karaman "İlk golü bulduk, ikiyi bulmalıydık. Erken sarı kartlar gördük. Toplamda 5 kart var. Maçı 11'e 11 bitirmek istiyoruz. Zaman zaman oyuncular dikkat etmeli, hakemler de erken kart vermemeli. İlk yarı 3-0 bitirebilirdik. Pozisyon yokken ikinci golü yedik. Kendimizi sıkıntıya soktuk. Oyuncular, bizim oyuncularımız. Fevkalade üzgünüz. Belki 3 puanı hak etmedik ama beraberliği hak ettik. Rakip de 1 puanı kabul etti. Junior Fernandes'i tanırım, öyle baskı özelliği yok ama biz topu ona verdik, golü yedik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hikmet Karaman "Beşiktaş maçından beri zaman zaman eksiklerimiz oldu. Onların yerlerini tamamlıyoruz, artık bunlara bakmıyoruz. 3 maçın 2'sini kazanmak zorundayız. Bundan sonra kazanacağız! Başka yolu yok!" diyerek sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Ankaragücü yenilmezlik serisi yakaladıAnkaragücü yenilmezlik serisi yakaladı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.