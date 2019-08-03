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Hikmet Karaman: Eksik bölgeleri çok çabuk tamamlamalıyız

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.08.2019 22:13 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Lig başlamadan özellikle eksik bölgelerdeki oyuncuları tamamlayıp takımın içerisinde adapte etmek zorundayız” dedi.

Hikmet Karaman: Eksik bölgeleri çok çabuk tamamlamalıyız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampının ardından kulüp tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Temmuz’un 5’inde burada başlayıp, 16’sında da Avusturya kampı olarak düşündük. Yapılan program ve projeler Türkiye’de hep birbirine bağlantılı. Yönetim kurulu seçimi 29’una sarkınca her şey sarkıyor. Kuruldan sonra her ne kadar Erol bey devam etse dahi o süreç içerisinde bir belirsizlik vardı. Dolayısıyla alelacele hem oyuncu transferleri hem ekonominin dizayn edilmesi gibi Kayseri’de başlayıp Avusturya kampında devam ettiğimiz bir dönem var. Sonrada buraya geldik. Lig için hazırlanacak süreç bizim açımızdan biraz sıkıntılı geçti. Maalesef bu konuda Türkiye olarak plan proje konusunda bir türlü istediğimiz şeyi alamıyoruz. Yurtdışına baktığımızda adamlar 1 senelik maç programını çıkarmışlar. Ülkemizde planlı ve projeli hareket edemediğimizi görüyoruz. Bu arada da takımdan gidenler oluyor, gelenler oluyor, gelen oyuncuların katılımı geç oluyor. Ayın 16’sında ilk maçımızı oynayacağız. Bütün bu süreçte hem gidenlerin yerlerini dolduracağız hem takımı hazırlayacağız hem de iç sahada 3 puanı almak için her şeyi yapmak zorunda kalacağız. İşimiz kolay değil. İnanılmaz şekilde çok çalışmak zorundayız. Herkes fedakarlık yapmak zorunda. Ekonomik olarak Türkiye’deki futbol takımlarının durumları ortada. İnanılmaz derecede zorluk çektiğimizde ortada. Bütün bunların üstesinden gelmek kolay değil” dedi.

Kısa süre içerisinde eksik bölgelerdeki oyuncuları tamamlamak istediklerini kaydeden Karaman, “Yoğun çalışma tempomuz devam ediyor. Başkanımız, yönetim kurulu ve biz teknik heyet olarak biran önce lig başlamadan özellikle eksik bölgelerdeki oyuncuları tamamlayıp takımın içerisinde adapte etmek zorundayız. Bu adaptasyonda 1-2 haftada olmuyor” ifadelerini kullandı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor hikmet karaman

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