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Hikmet Karaman: "İnşallah kısa sürede normal günlerimize döneriz"

MALATYA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

"Şu an takımdaki oyuncularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor"

OKAN COŞKUN - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, en kısa sürede yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aşıp normal günlere dönmeyi arzuladıklarını belirterek, "Şu an takımdaki oyuncularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor." dedi.

Tecrübeli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tedbirler kapsamında takıma izin verildiğini anımsatan Karaman, "Şu an takımdaki oyuncularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor. Gelişmeleri teknik ekibimizle takip ediyoruz. Kulübümüzdeki bütün çalışanların da bu konuda tedbirli olması ve önlemleri alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaman, oyuncuların ve personelin gerekli testlerinin yapılmasını istediklerini aktararak, "İnşallah bir sıkıntı olmadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ülkemizde bulunan sadece Süper Lig'deki oyuncular değil bütün liglerdeki oyuncularımız ve ekiplerimiz önemli. Bu aslında spor camiasından öte insanlık için kötü bir durum. İnşallah kısa sürede bu olayı aşar, ülke olarak normal günlerimize döneriz." diye konuştu.

- "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e Allah'tan acil şifalar diliyorum"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaman, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e Allah'tan acil şifalar diliyor, başta aileleri olmak üzere bütün Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dediğim gibi bu işe sadece Süper Lig olarak değil bütün spor dalları esas alarak bakmak en doğrusu." şeklinde konuştu.

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