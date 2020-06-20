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Hikmet Karaman kırmızı kartla atıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.06.2020 22:57 | Son Güncelleme

Malatyaspor - Göztepe maçında hakem Özgür Yankaya, penaltı kararına itiraz eden Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman'a kırmızı kart gösterdi

Hikmet Karaman kırmızı kartla atıldı

Süper Lig'de Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçta Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.

Maç 1-0 Malatyaspor'un üstünlüğü ile devam ederken 74. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıya yoğun bir şekilde itiraz eden Hikmet Karaman, hakem Özgür Yankaya tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

Hakem Özgür Yankaya'ya bu kararının ardından da tepkisini sürdüren deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'ı yardımcıları sakinleştirdi.

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