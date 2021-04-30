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Hikmet Karaman: Mağlubiyeti hak etmeyen oyun oynadık

30.04.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 38. haftasında evinde Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup olan Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, "Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun süreci ortaya koyduk. Yenilmememiz gereken bir maç ama elimizdeki kadro maksimumun üzerine çıkarak mücadele etti" dedi.

Hikmet Karaman: Mağlubiyeti hak etmeyen oyun oynadık

Süper Lig’in 38. haftasında evinde Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup olan Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, "Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun süreci ortaya koyduk. Yenilmememiz gereken bir maç ama elimizdeki kadro maksimumun üzerine çıkarak mücadele etti" dedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Ankaragücü'nde maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Hikmet Karaman, "Ligdeki puan sıralaması açısından son derece önemli bir maç. Üç puanı aldığımızda 41, ve ya 39 puan, bir galibiyet alsak bizi 42’ye taşıyacak. Eksik oyuncularımız olabilir. Onlara bir de cezalı oyuncularda eklenince maçın başında ve hafta içi yaptığımız çalışmalarda hücum bölgesinde neler yapabiliriz diye düşündük. Ama bugün takım gerçekten baktığımızda oyunun 90 dakikasını genel değerlendirdiğinde, rakip ceza sahası içerisinde 9-10 tane aksiyonumuz var ki bunların 3-4 tanesi gol vuruşu olması gereken aksiyonlardı. Bunu beceremedik. Mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun süreci ortaya koyduk. Yenilmememiz gereken bir maç ama elimizdeki kadro maksimumun üzerine çıkarak mücadele etti" diye konuştu.

"MAĞLUBİYET HAKKIMIZI DOLDURDUK"

Ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Karaman, "Yediğimiz golde hatalıyız. Futbol hata oyunu, basit bir hata yaptık. Bugün bir puan cebimizde derken, 3 puanı ararken o bir puanı da kaybettik. Önümüzde 4 maç var. Bugün lig bitse 1 puan önde avantajlı bir şekildeyiz. Demoralize olmak yok. Önümüzdeki maça cezası biten oyuncu grubumuz var. Bir de onların içerisinden sakatlığı tam düzelip aramıza gelen olursa, Bugünkü oyunun da üzerine çıktığımızda bu takım galibiyetlerini alıp, ulaşmak istediği puanlarla ligi bitirip ligde kalacaktır. Endişeye gerek yok umutluyuz. Mağlubiyet hakkımızı doldurduk. Puan ve puanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kendi kurmadığı kadro sebebiyle yaşanan sıkıntıların üzerinde baskı kurup kurmadığı üzerine gelen soruyu değerlendiren Karaman, bu sorunun cevabını şimdi vermenin doğru olmadığını, ligde kalmaya odaklandıklarını, takımı daha iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını ve sezon sonu camia olarak genel bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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