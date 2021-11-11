SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Hikmet Karaman: Pereira gibi konuşsam manşet olur

Hikmet Karaman: Pereira gibi konuşsam manşet olur

11.11.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman gündeme dair konuştu.

Hikmet Karaman: Pereira gibi konuşsam manşet olur

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Karaman, Kayserispor'un bu sezon inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu ama sezonu iyi yerde tamamlayacaklarını söyledi.

İlk amaçlarının devre arasını küme düşme hattından uzakta bir yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Karaman, "Bizim amacımız bu kulübü küme düşme potasından uzak yerlerde oynayacak bir hale getirmek. Takımlar bazen performans üstü oynarlar ama bunu 40 hafta boyunca yapamazlar. Galatasaray'ı yendik, Kasımpaşa'yı yendik, Başakşehir'i yendik. Bunun yansıması 'biz yukarılara oynayacağız' demektir. Hatalarımız, eksiklerimiz mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.

Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı 11 maçta 15 puan aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben performansımı en iyi sergileyecek bir yaşta Kayserispor'a geldiğimi düşünüyorum. Ben de kendimi geliştiriyorum. Teknik adamlarla iletişim halindeyim. Fenerbahçe maçından önce Pereira'nın dediklerini söylesem manşet olur. Bize de dışarıdan pozitif yorumlar var. Bizi eleştirin ama bir bayrak altında toplanalım. Ben transferleri yapılmış bir takıma geldim. 11 maçta 15 puan almışız. Benim için başarı devre arası Kayserispor'un küme düşme hattından uzak bir yerde olması. Başarı Kayserispor'un tabeladaki sıralamasıyla ölçülür. Ben şampiyon olmadan kendimi başarılı bulmuyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Hikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareketHikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareket
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Muriqi sesleri! Eşi de paylaşmıştı

Muriqi sesleri! Eşi de paylaşmıştı

Geri mi dönüyor? Al Nassr'da sürpriz karar

Geri mi dönüyor? Al Nassr'da sürpriz karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şaşırtan tercih! İşte Newcastle United'ın yeni hocası

Şaşırtan tercih! İşte Newcastle United'ın yeni hocası

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.