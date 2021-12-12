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Hikmet Karaman: Rakibin dönmesi normal

12.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar..

Hikmet Karaman: Rakibin dönmesi normal

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hikmet Karaman "Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar tese dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Taraftarlarla ilişki, Beşiktaş'ı ateşledi. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2! Hep oyuncu eksiklikleriyle mücadele ediyoruz, öne geçip rakibin dönmesi normal." dedi.

"OĞUZHAN OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ"

Hikmet Karaman ayrıca "Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemiyordu. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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