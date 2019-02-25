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Hikmet Karaman: Sırada Beşiktaş maçı var

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Atiker Konyaspor deplasmanında aldıkları 3 puanın ligdeki sıralama açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Hikmet Karaman: Sırada Beşiktaş maçı var

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Aldığımız 3 puanın ligdeki sıralamaya baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Karaman, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor karşısında futbolcularının sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Son üç maçta sahadan galibiyetle ayrıldıklarını, bu sonuçların kenti de motive ettiğini aktaran Karaman, "Takımımız deplasmanda önemli bir 3 puan aldı. Şehrimiz adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Özellikle ligde son 10 takımın puan olarak sıkışık bir hal aldığı bu süreçte kazandığımız 3 puanın hafta bitiminde ne kadar önemli olduğunu gördük. Artık Atiker Konyaspor maçı geride kaldı. Önümüzde Beşiktaş maçı var." diye konuştu.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını dile getiren Karaman, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu mağlup olmadan geçmiş, teknik direktörü dünya üçüncüsü olan, çok büyük bir camiadır. Hafta sonu böyle büyük bir camia ile karşılaşacağız. Daha önce yine büyük bir camia olan Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Onların da bugün Fenerbahçe maçı var. Bu karşılaşmayı akşam dikkatle izleyeceğiz ve hafta içi de çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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