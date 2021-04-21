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Hikmet Karaman: "UEFA buna cevap versin!"

21.04.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Hikmet Karaman: "UEFA buna cevap versin!"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, UEFA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası futbola izin vermemesini eleştirerek, "KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin." dedi.

Hikmet Karaman, Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimini nasıl değerlendirdiği üzerine gelen soruya Karaman, farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben şöyle düşünüyorum, KKTC neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı. Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor. Çok merak ediyorum. Dünya ortalığı ayağa kaldırdı ama kimse demiyor ki orada bir devlet var. KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin."

Maçı da değerlendiren Karaman, sahaya 3 puan için çıktıklarını aktararak, "Skordan memnun değiliz. Evimizde oynadığımız maçı 3 puanla kapatmak istiyorduk. Erken bir gol yedik. Rakibin kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Erken gol oyun planlamamızı son derece bozdu. Aslında hiçbir şey yok gibi oynamamız gerekiyordu. Oyunun temposu düştü. Buna rağmen ilk devreye 1-1 gittik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının başında çok net pozisyonlara girdiklerini dile getiren Karaman, "Bu tür maçlarda kolektif oyun, boştaki adamı bulma, gol vuruşu yapma, konsantrasyon çok önemli. Golü bulsak rakip açılacaktı. 1-1 devam ettiği sürede zorlanan biz olduk. Süreç uzadığında oyun kesiliyor, tempo düşüyor ve kendi oyunumuzu oynayamadık. Puan puandır, tabii ki 40 puana ulaşmak istiyorduk. Hafta sonu final maçına geldik. Bu maçı kazanıp rahatlayabilirdik. Eleştirilerimizi net bir şekilde yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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