Hikmet Karaman: "Zaman geçirdiğimiz için Sivaslılardan özür diliyorum"

Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"SİVASLILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Hikmet Karaman, "Maçı iki devreye ayırabiliriz. Genel baktığımızda mutlak 3 puan lazımdı. Direkten dönen, iki tane karşı karşıya kaçan pozisyonlar vardı. Atmanız gerekir. Normalde içeri 2-0 girmemiz lazımdı. İlk 45 dakikada bilemedin 2-1 önde girmeliydik. Girmediğiniz zaman sorun oluyor. Rakip oyunu her türlü riske edebiliyordu. Fenerbahçe maçı 10 kişiyiz 90. dakikada 2-1 öndeyiz maç sonunda 3-2 mağlup olduk. Bugün 3 puan aldık herkes finiş çizgisine bakıyor. Bu o kadar kolay değil. Skor alman gerekiyor ki oyuncunun güvenini alabilsin. Bugün Fofana son dakikalarda oyuna girdi. Bir kere mutluyuz. Oyunun esas sahneleyen futybolcuları tebrik ederim. Zaman geçirdiğimiz için Sivaslılardan özür diliyorum ama son dakikalarda maçları kaybediyoruz." dedi.

"İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Hikmet Karaman, "Rıza Çalımbay hocamı tebrik ederim. Bizi tebrik etti. Bu 3 puan önemliydi. Oyuncuları bir şeye inandırma motive etme giren çıkan k0lay değil. Bunu yapabilmek için skor almanız gerekiyor. Çok çabuk unutacağız. Keşke hepimzi lig sonunda mutlu ayrılabilsek. Acayip ilişkiler var, her şeyi pozitif tutamıyorsunuz. İyi bir galibiyet aldık ama her şeyin sonu değil. Geçen hafta Abdülkadir Bitigen çok iyi maç yönetti dedim. Bugün de birkaç pozisyon olabilir ama çok zor bir maçtı. Bitigen hocayı dün de gördüm. Bugün 4. hakemi de kutluyorum. Beni attıran hocamın yönettiği maçlara da baktım. Kasımpaşa maçına da baktım. Dolayısıyla burada çizgiyi aşılacak pozisyonda taktik verilecekken farklı bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

