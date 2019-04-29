Hilal Cebeci'den Kerimcan Durmaz'a: Sapkın!

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerimcan Durmaz'ın uçaktaki uygunsuz görüntüleri binlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken Hilal Cebeci de bu gündeme sessiz kalmadı.

Cebeci Kerimcan Durmaz'ı şu sözlerle eleştirdi: "İsimlerini bile sayfamda geçirmek istemediğim internet fenomeni adı altında ne iş yaptıkları belli olmayan, akli dengeleri bozuk sapkın insanların otobüste kadını taciz edenden, köpeğe tecavüz edenden hiçbir farkı yoktur. Kimsenin eşcinsel olması kimseyi ilgilendirmez. Ama sapkın ve sapık olması ilgilendirir. Bunlar kim bilir kaç tane masum genci para karşılığında iğrençliklere alet ediyorlardır haberiniz var mı?"



