Hilal öğretmen köy okuluna ’Çalıkuşu’ oldu

"Her öğretmen bir Çalıkuşu’dur"

KPSS’den yüksek bir puan almasına rağmen Silopi ilçesindeki köy okuluna tayinini istediğini belirten Buğdaylı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, eğitimin kalkınması adına nerede olursa olsun görev yapmak gerektiğini dile getirdi. Babahan, "Her öğretmen bir Çalıkuşu’dur. Ben de bölge insanıyım. Eğitim aşamasında ailemden sonuna kadar destek aldım. Köy okulunu seçmemdeki ana neden minik yüreklerin kalbine dokunmaktı. Onlara bir nebze olsun katkı sağlamaktır. Onların yürekleri çok temizdir. Bu yüzden ilk olarak onların temiz ve refah ortamda eğitim almak olduklarını kendime hedef yaptım. Gerek kaymakamlık, gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek sosyal medya ve gerek bölgedeki iş adamlarımız olsun birebir iletişim kurarak okulumuzun eksikliklerini gidermeye çalıştım. Büyük oranda çalışmalarımız bitti. Şu an yarı yıl tatili ve ben memleketime gitmeyerek okulun boya ve badana işlerini takip ediyorum. Öğrencilerime sürpriz yapmanın heyecanını yaşıyorum. Tayin hakkım dolmasına rağmen burada kalacağım. Buradaki öğrencilerime daha katacağım çok şey var" dedi.