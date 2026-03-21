Hilmi Bozkurt: "Çalışacak çok işimiz var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hilmi Bozkurt, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Sporcularımıza hep söylüyorum çalışacak çok işimiz var. Onların da gayretleri ile bu problemlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

Hilmi Bozkurt: "Çalışacak çok işimiz var"

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ BAYRAMDA İYİ BİR FUTBOL İZLETELİM AMA..."

Hilmi Bozkurt: "Çalışacak çok işimiz var" 1

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hilmi Bozkurt, "Keçiörengücü takımını tebrik ediyorum. 6-7 haftanın bireysel hatanın en yoğun olduğu maçı yaşadık. Gönül isterdi ki bayramda iyi bir futbol izletelim hem de pozitif oyun anlamında çocuklarımıza katkı koyalım ama dediğim gibi son haftalardaki en hatalı oyunların olduğu bir maç izledik. Sporcularımıza hep söylüyorum çalışacak çok işimiz var. Onların da gayretleri ile bu problemlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euroleague’de 32. haftanın ardındanEuroleague’de 32. haftanın ardından
Arda Güler: "Böyle vuruş kalitem var"Arda Güler: "Böyle vuruş kalitem var"

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

