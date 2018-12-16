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Hilmi Kulluk: Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Spor Toto Süper Lig'e renk katmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Tıpkı 2-3 sezon öncesinde olduğu gibi yine Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız." ifadesini kullandı.

Hilmi Kulluk: Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Kasımpaşa karşısında mücadele eden oyuncuların, formanın hakkını verdiğini ve alın teriyle müthiş bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hilmi Kulluk, ligde dün 3-2 kazandıklarını Kasımpaşa maçında hücum organizasyonlarıyla becerikli bir takım ve puan mücadelesi verdiklerini aktardı.

Takımlarında sakat ve cezalı futbolcuların olduğunu belirten Kulluk, şunları kaydetti:

"Dün sahada mücadele eden bütün oyuncularımız giydikleri formanın hakkını verdi ve alınlarının teriyle müthiş bir galibiyete imza attı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın takımımıza kazandırdığı mücadele gücü, azmi ve pes etmeme iradesi böylesine önemli müsabakada bizi bir kez daha üç puana götüren unsur oldu. Emeği geçen herkese camiamız adına teşekkür ediyorum."

Başkan Kulluk, şu ifadeleri kullandı:

"Atiker Konyaspor olarak hedefimiz özellikle ligin ikinci yarısının başından itibaren üst gruptan kopmamak ve maç maç ilerleyerek sezonu en iyi yerde bitirmek olacak. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Şimdiden büyük konuşarak hayal satmak istemiyoruz. Ancak karşımızda mücadele gücü yüksek, son derece karakterli bir futbolcu grubu ve tıpkı bizler gibi onların da sonuna kadar inandıkları bir teknik heyet var. Hep beraber lige renk katmaya devam edeceğiz ve sezonun son maçına kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Tıpkı 2-3 sezon öncesinde olduğu gibi yine Süper Lig'in belirleyici takımı olacağız. Bugün geldiğimiz noktada birçok kulüp zor süreçlerden geçiyor. Bu dönemi doğru strateji ve planlarla fırsata çevirmek istiyoruz. Şehir olarak büyük bir potansiyele sahibiz ve potansiyelin bize verdiği güçle birkaç sezon içinde daha önce tarihimize altın harflerle yazdırdığımız başarıların üzerine koyarak, sayın hocamız Aykut Kocaman ile bu tarihi yeniden yazmak istiyoruz."

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