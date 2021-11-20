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HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı sona erdi

20.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı sona erdi

Antalya'da düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nda, dijitalleşmede başarı gösteren kamu hastaneleri ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen fuara 25 ülkeden 700'ü fiziki olmak üzere 1500 kişi katılım sağladı.

Bazı ülkelerin sağlık bakanları, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonellerini bir araya getiren fuarda sağlık kuruluşlarının geliştirdiği ürünler tanıtıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı ve Kongre Başkanı Şuayip Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" başlıklı sunumunu yaptı.

Konuşmaların ardında dijitalleşme başarısı gösteren kamu hastanelerine HIMSS EMRAM seviye 6 ve 7 validasyonu ödülleri Birinci, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü M. Mahir Ülgü ve HIMSS Türkiye Analitik Direktörü İlker Köse tarafından ödülleri verildi.

Programda İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, İzmir Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi seviye 7 ve 80 hastane ise seviye 6 ödülü almaya hak kazandı.

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