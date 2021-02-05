SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hıncal Uluç: Galatasaray derbiyi rahat kazanır

Hıncal Uluç: Galatasaray derbiyi rahat kazanır

05.02.2021 21:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hıncal Uluç: Galatasaray derbiyi rahat kazanır

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesi Hıncal Uluç görüşlerini paylaştı.

Hıncal Uluç, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi için konuştu ve sarı-kırmızılı ekibin rahat bir galibiyet almasını beklediğini söyledi.

Galatasaray'ın daha iyi oynadığını söyleyen Uluç, "Son haftalardaki performanslara bakarsak, Galatasaray'ın rahat kazanacağı bir maç olur. Eski Fatih Terim geliyor. Mustafa Cengiz ile de ilişkileri düzeltmiş, aynı şeyleri söylüyorlar." dedi.

"F.BAHÇE MAÇ SONLARINDA İYİ"

Fenerbahçe'nin 90 dakika maçı bırakmayacağını vurgulayan yorumcu, "Fenerbahçe, maç sonlarını en iyi oynayan takım. Razı olmadığı bir skor varsa, nasıl bir takım ruhudur, inanılmaz gibi değil. Uzatma dakikalarında kaç kez oyunu değiştirdiklerini gördüm. Galatasaray'da ise tam tersine. Harika futbolla öne geçiliyorsa ve maçın sonu yaklaşıyorsa, yan pas, geri pas, yan pas, geri pas... Fenerbahçe'ye orada kaptığı toplarda o kadar pozisyon doğar ki! Fenerbahçe için hakem düdüğü çaldığında maç biter. Galatasaray için ise öne geçildiğinde maç bitiyor." ifadelerini kullandı.

"ALTAY, TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Fenerbahçe'de Altay'ın performansının kritik olduğunu kaydeden Uluç, "Altay Bayındır, muazzam oynuyor. Bana göre, Muslera da dahil, şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Derbiyle son maçına çıkıyor! Anlaşma sağlandı!Derbiyle son maçına çıkıyor! Anlaşma sağlandı!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Mesut Özil'e olay sözler! ''Sahtekar''

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Fenerbahçe'den dünya çapında rekor

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme!

Diğer Haberler

Hıncal Uluç: Galatasaray derbiyi rahat kazanır

Galatasaray derbiyi rahat kazanır

St. Etienne başkanı: Galatasaray, Feghouli'yi gönderecek

''Galatasaray, Feghouli'yi gönderecek''

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Nashville SC ile anlaştığı iddia edildi!

Derbiyle son maçına çıkıyor! Anlaşma sağlandı!

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Feghouli, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes son antrenmanda yer almadı!

Derbi öncesi şok! Yıldız isim maçta olmayacak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.