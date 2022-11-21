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Hıncal Uluç'un bu sözleri gündem olmuştu! 'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk'

21.11.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

83 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç'un bir televizyon programında Atatürk ile ilgili sözleri çok konuşulmuştu. Had bilmek sözüne kızdığını söyleyen Hıncal Uluç'un "Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk Cumhuriyet'in çocukları olarak" sözleri o dönem gündem olmuştu.

Hıncal Uluç'un bu sözleri gündem olmuştu! 'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk'

Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Vefatının ardından Hıncal Uluç'un geçmiş yıllarda bir televizyon programındaki Atatürk ile ilgili sözleri de yenidem gündem oldu. Had bilmek lafına çok kızdığını söyleyen Uluç, "Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk Cumhuriyet'in çocukları olarak" ifadelerini kullanmıştı.

hıncal uluç

'KİMSE BANA HADDİNİ BİL DEMESİN'

İşte Hıncal Uluç'un o dönem çok konuşulan sözlerinin tamamı:
"Had bilmek lafını bir daha kullanırsanız açık söylüyorum bir daha bu programa gelmem. Türk gençliğinin canına okuyorsunuz. Spor programlarında had diyenler, benim haddimi bilmek ve çizmek kimsenin haddi değil. Sakın ha. Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk Cumhuriyet'in çocukları olarak. Amerikan mandasını kabul etmiştik. Bizim haddimiz değil dünyaya karşı savaşmak demiştik. İzmir'i Yunanlara bırakmıştık. Antalya'yı Almanlara bırakmıştık. Kapadokya'yı Fransızlara bırakmıştık. İstanbul'da Amerikan mandası altında oturuyorduk arkadaş. Sakın kimse bana haddini bil demesin. Haddini bilenin kazandığını tarih yazmadı. Haddini bilen hak ettiği yerde oturur. 8-0 yenilmeyi göze alırsan kazanabilirsin ancak. Korkmazsan eğer 8-0 yenilmekten."

Hıncal Uluç hayatını kaybetti! Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

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Hıncal Uluç

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