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Hıncal Uluç'un son durumu hakkında yeni gelişme! "İlk kez gözünü açtı"

05.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Hıncal Uluç geçen ay yoğun bakıma kaldırılmış ve hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Önceki gün, Hıncal ilk kez gözünü açtı... Sonra yine uykuya daldı' diyerek, usta gazetecinin son durumuna dair bilgi verdi.

Hıncal Uluç'un son durumu hakkında yeni gelişme! "İlk kez gözünü açtı"

Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat bu haftaki köşe yazısında Hıncal Uluç’un sağlık durumunu yazdı. Donat “İlk düdük çalarken” adlı köşe yazısında Hıncal Uluç’a da yer vererek "Oh!...çok şükür Hıncal göz kırptı" başlıklı yazıyı kaleme aldı.

Yavuz Donat’ın köşe yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"Beyin kusursuz çalışıyor... Kalp sağlam... Akciğer öyle... Böbrek de.

Uzun süre uykudaydı... Geçen ay, "Makinenin fişi çekildi" ve uyandırma sürecine girildi... 20 Temmuz'da.

Doktorlar... Bir an önce uyanması için, "tıbbi müdahalede" bulunmadılar.

"Kendiliğinden uyanmasını" uygun gördüler.

Önceki gün... 3 Ağustos Çarşamba... Hıncal ilk kez gözünü açtı... Sonra yine uykuya daldı.

Dün... 4 Ağustos Perşembe... Gözünü açıp kapatmaya... Kırpıştırmaya başladı... Sonra yine uyku.

Ağabeyi Öcal Uluç, sevinçten uçuyor... Hıncal'ın bu ay içinde evine dönmesi bekleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
Hıncal Uluç
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