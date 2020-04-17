YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Hindistan cevizi sütü faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi sütü faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, hindistan cevizi sütünün içeriğindeki laurik asidin virüs, bakteri ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Aksoylu, diyetisyen kontrolü altında belirli bir ölçüde tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütünün kilo vermeye de yardımcı olduğunu kaydetti.

Hindistan cevizi sütü faydaları nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunan hindistan cevizi sütü hakkında bilgi verdi. Hindistan cevizi sütünün içinde çok sayıda vitamin ve minerallerin olduğuna dikkat çeken Aksoylu, "Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve olası hastalıklardan korunmak için tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütü, orta zincirli bir yağ asidi (MCT) deposudur. Yaşlanmayı geciktirici etkisinin yanı sıra susuzluktan koruyan, beyin ve kaslar için enerji deposu olan hindistan cevizi sütünün pek çok sindirim sistemi problemine de iyi geliyor. Hindistan cevizi sütü; elektrolit, B ve C vitaminlerinin yanı sıra çinko, sülfür, iyodin, selenyum gibi mineraller bakımından zengin bir içecektir” dedi.

Hindistan cevizi sütünün bir bardağında yalnızca 46 kalori olduğunu bilindiğinin altını çizen Aksoylu, "Yaygın olarak bilinenin aksine sütten yapılmaz. Hindistan cevizi olgunlaştıkça orta kısmında bulunan su meyveye dönüşür. 6 ile 7 ay içinde olgunlaşan meyve, hindistan cevizi suyu bakımından zengindir. Ancak hindistan cevizi sütü, meyvenin suyundan değil yenebilen etli kısmından elde edilir. Bu yüzden olgun meyveden elde edilen sütün, krema benzeri bir kıvamı bulunur. Hindistan cevizi sütü yüksek miktarda laurik asit içerir. Antiviral ve antibakteriyel etkisi olduğu düşünülen laurik asidin, kolesterol düzeyinin dengelendiği ve kalp sağlığına da iyi geldiği düşünülür. Hindistan cevizi sütünün içeriğindeki laurik asit; virüs, bakteri ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

KİLO VERMEYE DE YARDIMCI OLUYOR

Diyetisyen kontrolü altında belirli bir ölçüde tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütünün kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Aksoylu, "Detoks etkisi oluşturmasının yanı sıra içerdiği mineraller ve yağ asitleri sayesinde kişinin uzun süreyle tokluk hissetmesini sağlar. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili olduğu düşünülen içecek, yağların metabolik olarak eritilmesini ve vücut için zararlı olan toksinlerin atılmasını hızlandırır. Hindistan cevizi sütü yağ yakımını destekliyor ve kişinin uzun süre tokluk hissetmesine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

YORGUNLUK VE HALSİZLİKLE BAŞA ÇIKMADA ETKİLİ OLUYOR

Yüksek miktarda elektrolit içeren hindistan cevizi sütü, içerdiği mineraller sayesinde dehidrasyonu önlemesinin yanı sıra yorgunluk ve halsizlikle başa çıkmada etkili olduğunu söyleyen Aksoylu sözlerine şöyle devam etti:

"Kaslarda oluşan kramp ve ağrıların azalmasında etkili olan içecek, kişinin kendisini daha enerjik hissetmesini sağlar. Ayrıca C vitamini bakımından da zengindir. Düzenli olarak kullanıldığında sedef ve egzama gibi cilt problemlerinin tedavi sürecini hızlandırır. Cilt kuruluğunun önlenmesinde de etkili olan hindistan cevizi sütü, böylece yaşlanmayı geciktirir. Hindistan cevizi sütü, makyaj temizleme ürünlerinin yerine de kullanabilir. Böylece cilt temizlenirken aynı zamanda beslenmiş olur".

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Aksoylu, hindistan cevizi sütünün düzenli olarak tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürdüğünün altını çizerek, "Damarlarda tıkanıklık oluşumunu engeller. İçeriğindeki C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sodyumun oluşturduğu etkiyi azaltarak, yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için uygulanan medikal tedaviyi destekler. B5 ve B6 vitaminleri sayesinde kaygı ve stresle başa çıkabilmeyi kolaylaştırır. Hindistan cevizi sütünün içeriğinde bulunan demir minerali kan yapımını hızlandırarak kalp sağlığının korunmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

Hindistan cevizi sütü dışarıdan alınabileceği gibi evde de yapılabildiğini söyleyen Aksoylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Hindistan cevizinin iç kısmındaki meyvesi çıkarıldıktan sonra yaklaşık iki saat kadar kaynamış suda bekletilir. Ardından bir su bardağı hindistan cevizi meyvesi, mutfak robotunda öğütülür ve bir tencerenin içine boşaltılır. Meyvenin kaynaması için kullanılan sudan iki su bardağı alınarak, öğütülmüş meyvenin bulunduğu tencereye dökülür. Pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Tülbent yardımıyla süzüldükten sonra bir kavanoz içinde 2 ila 3 gün kadar buzdolabında bekletilir. Bu sürenin sonunda kavanoz çalkalandıktan sonra hindistan cevizi sütü iki gün içinde tüketilebilir. Hindistan cevizi sütünün sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunsa da kronik hastalığı olanların ve düzenli ilaç kullananların bu ürünü tüketmeden önce doktora ya da beslenme uzmanına danışması önerilir. Faydalarıyla öne çıkan hindistan cevizi sütünün, sağlıklı bireyler tarafından günde bir bardaktan fazla tüketilmemesi gerekiyor".

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Mutfakta yapılan en büyük hata! Kimse farkında değil ama...Mutfakta yapılan en büyük hata! Kimse farkında değil ama...
Limonlu kek tarifi: Bulutlar kadar yumuşak limonlu kek yapımı Limonlu kek tarifi: Bulutlar kadar yumuşak limonlu kek yapımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi sütü, hindistan cevizi sütü faydaları,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor!

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor!

Yaprağı 150 liradan satılıyor! Semptomları azaltmaya yardımcı...

Yaprağı 150 liradan satılıyor! Semptomları azaltmaya yardımcı...

Bağışıklık sisteminin adeta ilacı

Bağışıklık sisteminin adeta ilacı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mutfakta yapılan 12 hata

Mutfakta yapılan en büyük hata! Kimse farkında değil ama...

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor! İşte o ekmek tarifleri...

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor! Kiraz ve elma...

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor!

Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası tarifi

Sık sık acıkanlar için: Gece tüketildiğinde kilo aldırmayan yiyecekler

Sık sık acıkanlar için: Gece tüketildiğinde kilo aldırmayan yiyecekler

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.