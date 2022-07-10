Hindistan, Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka halkının yanında olduğunu bildirdi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'daki son gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Hindistan, refah ve ilerleme isteklerini, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın, Sri Lanka'nın en yakın komşusu olduğunu ve iki ülkenin derin medeniyet bağları paylaştığını belirten Bagchi, "Sri Lanka halkının karşı karşıya olduğu birçok zorluğun farkındayız ve bu zor dönemi aşmaya çalışırken onların yanında olduk." ifadelerine yer verdi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

- Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

