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Hindistan'da 5G hücre iletişim altyapısı hizmete sunuldu

01.10.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da 5G hücre iletişim altyapısı hizmete sunuldu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede 5G hücre iletişim altyapısının hizmete başladığını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, belirli şehirlerde hizmete giren ön denemenin birkaç yıl içinde tüm ülkeyi kapsayacağı belirtildi.

Bunun "ülkede yeni döneme doğru bir adım" ve "sonsuz fırsatların başlangıcı" olduğunu ifade eden Modi lansmanda, "Bu olay tarihe kazınacak." dedi.

Hükümet yetkilileri, 5G'nin Hindistan üzerindeki ekonomik etkisinin, 2035 yılına kadar 450 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Operatör şirketi Bharti Airtel, 5G hizmetlerini bugünden itibaren sekiz şehirde kullanıma sundu.

Ülke çapında yaklaşık 5 bin şehir ve kasabada ise Mart 2024’e kadar aynı hizmeti vereceklerini bildirdi.

Reliance Jio şirketi ise bu ay dört büyükşehir bölgesinden başlayarak çoğu şehir ve kasabaya 18 ayda 5G hizmetini ulaştırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan 5G

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