YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü

Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü

09.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 9 kişiyi öldürdüğü tespit edilen kaplan, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, eyalete bağlı Champaran bölgesinde 9 kişiyi öldüren kaplana karşı 200 polisle operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaplanın yerini tespit edebilmek için filler de kullanıldı. Tespitin ardından 3 yaşındaki kaplan öldürüldü.

Eyaletin vahşi hayvanları koruma müdürü Kumar Gupta, kaplanın insan yaşamı için tehlikeli olarak değerlendirildiği için operasyon başlatıldığını belirtti.

Gupta, sakinleştirme girişimlerinin başarısız olması üzerine hayvanın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.

Kaplanların, yaşadıkları koruma altındaki alanların, hayvanların sayısının artış oranının gerisinde kalmasıyla, doğal yaşam alanlarını terk ettikleri ve insanlara saldırdığı belirtiliyor.

Resmi verilere göre, Hindistan'da yılda kaplan saldırıları sonucu 40 ila 50 kişi hayatını kaybediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandıBocce Kadın Genç Milli Takımı İspanya'da altın madalya kazandı
İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındıİstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaplan

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
12:41
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:44
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.