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Hindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradı

05.05.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradı

Hindistan'da dört erkek tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun, yardım istemeye gittiği karakolda bir polis memuru tarafından tekrar tecavüze uğradığı iddia edildi.

CNN’de yer alan habere göre, Uttar Pradesh eyaletinde yetkililer polis memurunun iddia edilen olayla ilgili tutuklandığını doğruladı.

Muhalefetteki Kongre Partisi üyesi Priyanka Gandhi Vadra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis karakolları kadınlar için güvenli değilse, o zaman nereye şikayet edecekler" ifadesini kullandı.

Eyaletin Lalitpur semtindeki bir polis karakolunda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis olay sırasında karakolda bulunan bütün memurların kınandığını ve soruşturmada suçlu bulunanların haklarında işlem yapılacağını bildirdi.

Lalitpur polisi, mağdur kız çocuğunun ülkedeki Dalit topluluğu mensubu olduğunu belirterek, suçlanan polis memurunun da Dalit topluluğundan olduğunu söyledi.

Bu ay içinde ayrıca küçük bir çocuğu Madhya Pradesh eyaletine kaçırarak tecavüz ettikleri iddiasıyla dört kişi tutuklandı. Polis, olayla ilgili olarak bir kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Hindistan'da 2020'de reşit olmayanlara yönelik 28 binden fazla cinsel saldırı vakası rapor edilse de aktivistler gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

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