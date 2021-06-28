Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, Himachal Pradesh'e bağlı Sirmaur ilçesinde yolcu taşıyan kamyonet şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Polis, kaza yapan kamyonetin düğünden dönenleri taşıdığını ve ölenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz