YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hindistan’da kitlesel kampanya kapsamında milyonlarca fidan dikilmeye başlandı

Hindistan’da kitlesel kampanya kapsamında milyonlarca fidan dikilmeye başlandı

04.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da kitlesel kampanya kapsamında milyonlarca fidan dikilmeye başlandı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'da bir milyondan fazla kişi, karbon emisyonu ve küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için düzenlenen toplu ağaç dikme kampanyası kapsamında ülkenin en kalabalık eyaletinde 250 milyon fidanı dikmeye başladı.

Aralarında hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin de olduğu gönüllüler belirlenen noktalara fidan dikerken, ekim faaliyetinin kuzey Uttar Pradesh eyaletindeki 68 bin köy ve 83 bin ormanlık alanı kapsadığı bildirildi.

Bugünkü organizasyonla 100 milyondan fazla ağaç dikileceğini belirten Orman İşleri yetkilisi Manoj Singh, 5 yıl içinde Uttar Pradesh eyaletindeki ormanlık alanın toplam arazi alanına oranını yüzde 15'in üzerine çıkarmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Hindistan, toplam arazisinin üçte birini ormanlık ve ağaçlık alan olarak tutma sözü vermesine rağmen çoğalan nüfus ve endüstriyel projelere yönelik artan talep ormanlık alanların azalmasına neden oluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi
Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtıKadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:30
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.