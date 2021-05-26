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Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti

26.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 157 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 208 bin 921 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 4 bin 157 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 157 bin 795'e, toplam can kaybı ise 311 bin 388'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 350 bin 816'ya çıkarken halen 2 milyon 495 bin 591 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

- Uygulanan aşı sayısı 200 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 200 milyon 660 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümünün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

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