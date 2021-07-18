Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 41 bin 157 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 518 kişi öldü, 42 bin 4 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 422 bin 660 olarak kayıtlara geçti.

İyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 269 bin 796 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,31 olarak kaydedildi.

Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 31 milyon 106 bin 65'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 413 bin 609'a çıktı.

- Uygulanan aşı dozu 400 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 400 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

