Hindistan'da mahsur kalan göçmen işçilerden protesto

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından ötürü Karnataka eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen göçmen işçiler gösteri düzenledi.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Mangalore şehrindeki tren istasyonu önünde toplanan yüzlerce göçmen işçi, evlerine dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

"Eve gitmek istiyoruz” yazılı dövizler taşıyan işçiler şehirlerde mahsur kaldıklarını, para, iş ve yeterli yiyecek bulamadıklarını söyledi.

Maharaştra eyaletinde evlerine yürüyerek dönmek zorunda kalan göçmen işçilere bugün yük treninin çarpması sonucu 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Gucerat eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen binlerce göçmen işçi 4 Mayıs'ta protesto eylemi düzenlemiş, olaylarda 2 polis memuru yaralanmış, 120 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle toplu ulaşımın olmaması, göçmen işçileri yollara düşürmüştü. Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için ayarlanan tren veya otobüs seferleri ise yetersiz kalmıştı.

