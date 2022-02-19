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Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi

19.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan ÖZGÜRDER ve MAZLUMDER üyeleri, Karnataka eyaletinde uygulanmak istenen başörtüsü yasağına direnen üniversite öğrencilerine destek verdi

İSTANBUL (AA) - Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) ile MAZLUMDER üyeleri, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağını protesto etti.

Harbiye Cumhuriyet Caddesi'ndeki Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Irkçılık ve İslam düşmanlığına, Hindu milliyetçiliğine ve başörtüsü yasağına hayır, "Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz." yazılı pankartlar açtı.

ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, grup adına yaptığı konuşmada, Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağının, münferit bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini belirterek "Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür." dedi.

Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını aktaran Kaya, "Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor. Bu zulüm bir an önce son bulmalıdır." diye konuştu.

MAZLUMDER Başkanı Kaya Kartal da Hindistan'da başörtüsü yasağının karşısında direnen öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Hindistan'daki Müslümanların ülkeye değerler kattığını anlatan Kartal, bunu göz ardı etmemek gerektiğini dile getirerek "Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Avukat Gülden Sönmez ise Hindistan'ın Karnataka eyaletinde İslami kimliği hedef alan yasakları protesto ettiklerini dile getirerek "Biz kadınların başörtüsü, tesettürü Müslüman kadınların kimliğidir. Hiçbir din mensubunun kıyafetinin yasaklanmasını tasvip etmiyoruz. Biz Müslüman kadınlar olarak örtümüzün ehlini Kur'an-ı Kerim ve Rabb'imizden alıyoruz." şeklinde konuştu.

- Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükûmet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükûmeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

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