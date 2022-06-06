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Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi

06.06.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Savunma Bakanlığı nükleer kapasiteli ve 4 bin kilometre menzilli Agni-4 füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orta Menzilli Balistik Füze Agni-4'ün başarılı fırlatması, Odisha eyaleti açıklarındaki Abdül Kalam Adası'ndan yerel saatle yaklaşık 19.30'da gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

Füze denemesinin, "Stratejik Kuvvetler Komutanlığı himayesinde gerçekleştirilen rutin kullanıcı eğitimlerinin bir parçası" olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, testin Hindistan'ın "güvenilir askeri caydırıcılık kapasitesine sahip olma politikasını" teyit ettiği kaydedildi.

Hindistan 27 Mart'ta Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etmişti.

Öte yandan ülkede, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesinin başarıyla test edildiği açıklanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

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