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Hindistan'ın geleneksel enstrümanı "tabla"nın tınısını Anadolu'ya duyuruyor

27.02.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tabla sanatıyla ilgili iki kitap yazan Gürkan Özkan: - "Ünlü sanatçılar bu enstrümanı albümlerinde bir tat olarak kullanıyor, frekansından faydalanıyor. Türkiye'de ise faydalanabileceğimiz bir kaynak yoktu"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Hindistan topraklarında 13. yüzyılda Türk asıllı müzisyen Emir Kuşçu'nun icat ettiği vurmalı çalgı "tabla", 38 yaşındaki müzisyen Gürkan Özkan tarafından Anadolu'da tanıtılıyor.

İstanbul'da başlayan yaşamına 16 yaşındayken müzikle yön veren Gürkan Özkan, Okay Temiz, Engin Gürkey gibi usta müzisyenlerin öğrencisi oldu.

Nilüfer'in de aralarında olduğu usta sanatçılarla müzik yapan ve Latin Amerika'dan Afrika ve Orta Doğu'ya kadar birçok coğrafyanın enstrümanını çalmayı öğrenen Özkan'ın hayatını, Hindistan'a özgü bir vurmalı çalgı olan "tabla" değiştirdi.

Elle çalınan ve farklı büyüklükteki iki bölümden oluşan tablanın sesine hayran olan Gürkan Özkan, bu enstrümanı çalabilmek için 21 yaşındayken Hindistan'ın yolunu tuttu.

Sandesh Popatkar'ın öğrencisi olan ve aylarca Hindistan'da kalan Özkan, sokaklarda, tapınaklarda, konserlerde tabla çalmaya başladı.

Bakır, ağaç, pirinç lapası, demir tozu, kömür tozu, keçi derisi gibi malzemelerin kullanıldığı geleneksel enstrümanın yapım aşamalarını da öğrenen Gürkan Özkan, Türkiye'ye dönüp İzmir'e yerleşti ve tabla imal etmeye başladı.

Türkiye'de Türk Sanat Müziği'nden caza kadar çok sayıda esere tablasıyla renk katan Özkan, 2016 yılında ilk, 2022 yılında ikinci tabla kitabını yayımladı.

Hindistan Büyükelçiliğinin de desteğini alan Gürkan Özkan, yazdığı kitapların yanı sıra çıktığı konserler ve verdiği kurslarla iki ülke arasında kültürel bağ oluşmasına katkıda bulunuyor.

- Türk asıllı mucidin mirası

Gürkan Özkan, AA muhabirine ilk kez Ravi Shankar'ın "Tana Mana" albümünde duyduğu tablayı öğrenmeye karar verdiğini ve para biriktirip Hindistan yolculuğuna başladığını söyledi.

Özkan, tablanın neredeyse tüm vurmalı çalgıların sesine sahip olduğunu ve kolayca akort edilebildiğini aktardı.

Tablanın mucidinin Türk asıllı Emir Kuşçu olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını ifade eden Özkan, şöyle konuştu.

"Tabla iki bölümden oluşuyor. Biri tabla diğeri ise dagga. 13. yüzyılda baba tarafından Türk olan Emir Kuşçu'nun icat etmiş olduğu bir enstrüman. Usta ve çırak ilişkisiyle öğretiliyor. Saray müzisyeni ve şair olan Emir Kuşçu'nun bulduğu bu enstrümanı kendime yakın hissettim. Bütün Hint coğrafyasında kullanılan bu ritmik enstrümanı ben de çalmak istedim."

Özkan, rock müzikten caza kadar birçok müzik türünde kullanılan tablayı üniversitelerdeki sunumlarında müzik öğrencilerine anlatmaya başladığını kaydetti.

- "İngilizceye de tercüme edilecek"

Gürkan Özkan, Hindistan'a özgü bu geleneksel müzik aletinin Beyonce'den Shakira'ya kadar çok sayıda şarkıcının albümünde kullanıldığını anlattı.

Tablaya ilişkin Türkçe bir kaynak bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Ünlü sanatçılar bu enstrümanı albümlerinde bir tat olarak kullanıyor, frekansından faydalanıyor. Türkiye'de ise faydalanabileceğimiz bir kaynak yoktu. İlk kitabım olan Tabla Sanatına Giriş'i 2016'da çıkardım. İkinci baskısı da 2019'da Hindistan Büyükelçiliğinin desteği ile oldu. Bugüne kadar sözel aktarılan bilgileri ustalarımın icazeti ile yazıya döktüm. Hindistan'dan gelen talep üzerine İngilizceye de tercüme edilecek. Böylece iki ülke arasındaki kültürel köprü daha da güçlenmiş olacak."

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