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Hindistan'ın Ladakh bölgesinde asker taşıyan otobüs vadiye yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı

27.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde asker taşıyan otobüs vadiye yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Çin ile sınır ihtilafı ve askeri çatışmalar yaşadığı Ladakh bölgesinde Hint askerlerini taşıyan otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 7 asker öldü, 19 asker yaralandı.

Polis, Ladakh bölgesinde ordu tarafından kiralanan otobüsün Nubra Vadisi'ne yuvarlandığını açıkladı.

Otobüsteki askerlerden 7'si öldü 19'u yaralandı.

Askeri yetkililer, yaralı askerlerin Chandigarh kentindeki askeri hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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