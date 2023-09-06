Hiperbarik Oksijen Tedavi Ünitesi 4 bin 377 hastaya şifa oldu

Yunusemre Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzm. Dr. Selahattin Çakıroğlu, Yunusemre Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Merkezin, 2017 yılında Yunusemre Devlet Hastanesi 2 Eylül Ek Hizmet Binası’nda hizmete başladığını belirten Çakıroğlu, başta Eskişehir olmak üzere, Kütahya, Afyon ve Bilecik’ten toplam 4 bin 377 hastayı tedavi ettiklerini söyledi. Hiperbarik Oksijen Tedavi teknolojisi ile ilgili konuşan Çakıroğlu, “Hiperbarik oksijen tedavisi, kliniklerde yeni teknoloji ile donatılmış, kapalı bir ortam olan basınç odalarında tamamen basınç altına alınan hastaya, maske veya başlıktan yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayanan bir tedavi yöntemidir.

Yüksek basınç altında kanda ve dokularda olan oksijen moleküllerinin daha fazla çözünmesini sağlayarak hastalardaki iyileşmeyi hızlandırmayı hedeflemektedir. Basınç odaları tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere tasarlanmıştır. Hastaların HBOT uygunluğu ve tedavi protokolleri Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp veya Hava Uzay ve Hekimliği Uzmanlarınca belirlenmektedir. Günlük 2 şer saat süren tedavi sıklığı, yaklaşık olguya göre 5 seanstan başlayıp, 80 seanslara kadar çıkabilmektedir. Tedavi seansı günde 1 defa uygulanırken, bazı acil durumlarda günde 2-3 seansa kadar çıkabilmektedir” dedi.



