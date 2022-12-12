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Hırsız Polis'in Mavi'si Özlem Düvencioğlu'nun son hali şaşkınlık yarattı! Görenler inanamadı

12.12.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı Mavi karakteri ile hafızalara kazınan, Parmaklıklar Ardında dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Özlem Düvencioğlu'nun son hali şaşkınlık yarattı. Timuçin Esen ve Uğur Yücel ile başrolleri paylaştığı Hırsız Polis dizisiyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Özlem Düvencioğlu yıllara meydan okuyor.

Hırsız Polis'in Mavi'si Özlem Düvencioğlu'nun son hali şaşkınlık yarattı! Görenler inanamadı

Hırsız Polis dizisiyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özlem Düvencioğlu görenleri kendine hayran bıraktı.

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Timuçin Esen ve Uğur Yücel ile başrolleri paylaştığı bu dizinin ardından Parmaklıklar Ardında dizisinde cezaevi müdiresi Handan Gürkan karakterini canlandıran ünlü oyuncu güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

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ÖZLEM DÜVENCİOĞLU YILLARA MEYDAN OKUYOR

Geçmişte modellik de yapan 42 yaşındaki güzel oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN GÜZELLİK SIRRI MERAK KONUSU OLDU

Vejetaryen olduğunu belirten ünlü oyuncu sosyal medya hesabındaki paylaşımları kaldırsa da Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Başarılı oyuncunun güzellik sırrı merak konusu oldu.

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